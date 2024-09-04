Народну депутатку Мар’яну Безуглу не змогли відкликати з посади заступниці голови комітету нацбезпеки Верховної Ради

Верховна Рада у середу, 4 вересня, розглянула постанову про зняття Марʼяни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки. Однак голосів для підтримки відповідного рішення не вистачило. Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

Включення питання до порядку денного підтримали 278 нардепів та під час голосування за постанову вдалося зібрати лише 205 голосів за необхідних 226. Жодного голосу не дали депутати від колишньої ОПЗЖ, від «Слуги Народу» було 124 голоси. Ще 61 депутат не голосував, 10 – утрималися, а 3 – виступили проти.

Як голосували депутати за відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки Верховної Ради

«При тому, що це стара постанова №10391, тому з заступника комітету вона то була б відкликана, але членом Комітету з нацбезпеки залишалась би. Тобто навіть така собі слабка постанова і то була заблокована», – зауважив Железняк.

Мар’яна Безугла відома критикою військового керівництва України, ініціативами щодо покарання військовозобов’язаних українців за кордоном, заявами про мобілізацію жінок, волонтерів та іншими скандальними дописами у соцмережах.

Наприкінці листопада 2023 року низка нардепів ініціювали відкликання Мар'яни Безуглої з Комітету нацбезпеки.

Вже 5 січня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити народну депутатку. Цю постанову мали б підтримати 10 січня, однак того дня трибуну Верховної Ради заблокували.

15 липня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання народної депутатки Мар’яни Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю. Тоді як 17 липня Безугла з другої спроби вийшла з фракції «Слуга народу».