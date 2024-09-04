Результати голосування за звільнення голови ФДМУ

Депутати Верховної Ради України не змогли проголосувати за звільнення голови Фонду державного майна Віталія Коваля, який напередодні написав заяву на звільнення. До ухвалення рішення не вистачило одного голосу, повідомив нардеп Ярослав Железняк у середу, 4 вересня.

Під час пленарного засідання Верховної Ради на порядку денному розглядають заяви на звільнення низки урядовців, а також очільника ФДМУ Віталія Коваля. Перед голосуванням щодо його звільнення нардепи провалили голосування про звіти виконаної роботи голови Фонду та інших міністрів, які подали заяву на звільнення.

За звільнення Віталія Коваля проголосували 225 депутатів – для звільнення Коваля не вистачило одного голосу.

Зазначимо, депутати також вчергове провалили голосування щодо відкликання нардепки Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки Верховної Ради. За рішення відкликати посадовицю проголосували лише 205 депутатів.

Втім, нардепи погодили звільнення Олександра Камишіна з посади міністр з питань стратегічних галузей промисловості – його відставку підтримали 243 депутати. За словами Ярослава Железняка, Камишін може отримати посаду стратегічного радника в Офісі Президента.

Згодом депутати проголосували проти звільнення віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук. Перед голосуванням чиновниця не надала звіт про роботу на посаді.

Нагадаємо, напередодні, 3 вересня, троє міністрів написали заяви на звільнення. Про відставку повідомили:

голова Мінстратегпрому Олександр Камишін;

міністр юстиції України Денис Малюська;

міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Також заяву написала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Згодом про звільнення повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України до Верховної Ради подала Ірина Верещук. Вранці 4 вересня стало відомо про звільнення очільника МЗС Дмитра Кулеби.

Хвиля звільнень міністрів відбулася на тлі заяви нардепа від «Слуги народу» Давида Арахамії, який повідомив про зміни у «50% штатної чисельності Кабміну». Зміни Арахамія назвав «великим перезавантаженням уряду».