Давид Арахамія розповів про кадрові оновлення в уряді та Офісі президента
Окрім кадрових змін, партія «Слуга народу» обговорила створення Міністерства повернення українців
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Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів про результати засідання фракції, яке відбулось в середу, 4 вересня. На засіданні зокрема розглянули імовірних кандидатів на посади для перезавантаження уряду. Про це Давид Арахамія повідомив у своєму Telegram-каналі.
За його словами, до засідання фракції також долучився президент Володимир Зеленський. За результатами засідання фракції вдалось напрацювати «загальну картину кадрових ротацій для посилення держави».
Згідно з оприлюдненим головою фракції «Слуга народу» списком, в уряді можуть відбутися наступні зміни:
- Міністерство закордонних справ замість Дмитра Кулеби може очолити перший заступник міністра закордонних справ, колишній заступник керівника Офісу президента та експосол України в Туреччині Андрій Сибіга;
- Міністерство розвитку громад та територій України, імовірно, очолить заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба, який також стане віцепрем’єром. Арахамія уточнив, що Кулеба очолить міністерство у тому вигляді, як воно працює зараз. Згодом, як і було задумано, його розділять за напрямками інфраструктури й регіональної політики.
- Міністеркою юстиції-віцепремʼєркою з євроінтеграції може стати Ольга Стефанішина. 4 вересня Верховна Рада звільнила Стефанішину з посади віцепремʼєр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
- Міністерство у справах ветеранів може очолити заступниця міністра оборони, ексдиректорка Українського ветеранського фонду Наталія Калмикова;
- Міністерство культури та інформаційної політики, імовірно, очолить заступник голови Офісу президента України Микола Точицький. За словами Давида Арахамії, Точицький є кандидатом з міжнародним досвідом, який зможе посилити боротьбу з дезінформацією на даному етапі;
- Міністерство аграрної політики та продовольства України може очолити колишній голова Фонду державного майна Віталій Коваль;
- Міністерство молоді та спорту України, імовірно, очолить тимчасово в.о.міністра молоді та спорту Матвій Бідний;
- Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України може очолити заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук;
- Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України може очолити генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін.
Також, за інформацією Давида Арахамії, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін переходить в Офіс президента, де продовжить займатися питанням озброєння та інфраструктури. Також в Офісі президента на посаді профільної заступниці керівника ОП працюватиме Ірина Верещук, віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Окрім кадрових змін партія «Слуга народу» обговорила створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців. Наразі тривають обговорення кандидатів, які могли б його очолити.
Нагадаємо, 3 вересня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшли заяви на відставку від Олександра Камишіна, Дениса Малюськи, Руслана Стрільця, Ольги Стефанішиною та Ірини Верещук. 4 вересня свою заяву про відставку також подав глава МЗС Дмитро Кулеба.
На засіданні 4 вересня Верховна Рада підтримала звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, віцепремʼєр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця і міністра юстиції Дениса Малюськи. Парламент провалив голосування за звільнення голови Фонду держмайна Віталія Коваля. Також для звільнення Ірини Верещук забракло депутатських голосів, а звільнення Дмитра Кулеби на засіданні не розглянули. Кандидата на останню посаду мав вносити сам президент.