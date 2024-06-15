Зурабішвілі підтвердила намір Росії відкрити додаткову військово-морську базу в Абхазії

Росія повинна усвідомити свої кордони та кордони своїх сусідів, оскільки безпека можлива лише тоді, коли «великі країни поважають своїх сусідів і їхню територіальну цілісність», заявила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі під час свого виступу на першому Саміті миру у Швейцарії у суботу, 15 червня.

«Росія має усвідомити, що у неї є кордони, як у будь-якої іншої держави, і що у неї є сусіди, як у будь-якої іншої держави. Ця міжнародна спільнота і нова архітектура безпеки можуть існувати лише тоді, коли великі країни визнають своїх сусідів, поважають своїх сусідів і їхню територіальну цілісність», – сказала Зурабішвілі.

Президентка провела паралель між Україною та Грузією, яка теж пережила агресію з боку Росії.

«Грузія теж має цей досвід. До Бучі була Абхазія, до війни в Україні – була війна проти Грузії. І до окупації українських територій були окуповані грузинські», – зазначила Саломе Зурабішвілі.

За її словами, Грузія може лише розділити занепокоєння щодо мілітаризації Росії. Зокрема президентка підтвердила намір росіян відкрити додаткову військово-морську базу на території Грузії, в Абхазії.

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії триватиме Глобальний саміт миру, ініційований Україною.