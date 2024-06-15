Зурабішвілі заявила, що Росія повинна усвідомити свої кордони та сусідів
Саломе Зурабішвілі нагадала про агресію Росії проти Грузії
Росія повинна усвідомити свої кордони та кордони своїх сусідів, оскільки безпека можлива лише тоді, коли «великі країни поважають своїх сусідів і їхню територіальну цілісність», заявила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі під час свого виступу на першому Саміті миру у Швейцарії у суботу, 15 червня.
«Росія має усвідомити, що у неї є кордони, як у будь-якої іншої держави, і що у неї є сусіди, як у будь-якої іншої держави. Ця міжнародна спільнота і нова архітектура безпеки можуть існувати лише тоді, коли великі країни визнають своїх сусідів, поважають своїх сусідів і їхню територіальну цілісність», – сказала Зурабішвілі.
Президентка провела паралель між Україною та Грузією, яка теж пережила агресію з боку Росії.
«Грузія теж має цей досвід. До Бучі була Абхазія, до війни в Україні – була війна проти Грузії. І до окупації українських територій були окуповані грузинські», – зазначила Саломе Зурабішвілі.
За її словами, Грузія може лише розділити занепокоєння щодо мілітаризації Росії. Зокрема президентка підтвердила намір росіян відкрити додаткову військово-морську базу на території Грузії, в Абхазії.
Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії триватиме Глобальний саміт миру, ініційований Україною.