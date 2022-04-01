Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що країна приєднується до всіх запроваджених санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Про Зурабішвілі заявила в ефірі телеканалу CNN, повідомляє «Українська правда».

«Ми беремо участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти РФ, і це справді вже щось означає для нашого фінансового сектора», – сказала глава держави.

За словами Зурабішвілі, Грузія також підтримує всі міжнародні резолюції, які створюються для підтримки України.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну влада Грузії, заявила, що не збирається вводити санкції проти Росії. Зрештою, президент України Володимир Зеленський підписав указ про відкликання посла України в Грузії Ігоря Долгова через відсутність результатів роботи у відстоюванні інтересів держави.