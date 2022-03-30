1200 військових з Південної Осетії та 800 з Абхазії прибули воювати в Україну на боці РФ

Для доукомплектування свої військ Росія перекинула в Україну підрозділи з окупованих територій Грузії – 1200 військових з Південної Осетії та 800 – з Абхазії.

«З метою комплектування збройних сил Російської Федерації з окупованих територій Грузії на територію України було перекинуто підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південа Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу», – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ вранці середи, 30 березня.

За даними Генштабу, з Південної Осетії відряджено до України три БТГр загальною чисельністю до 1200 осіб російських та осетинських військових, а з Абхазії відправлено дві БТГр, а це близько 800 осіб.

Також, за даними Генштабу ЗСУ, на тимчасово окупованій Луганщині окупаційна влада планує провести чергову хвилю мобілізації з 1 квітня. Не виключено, що будуть такі намагання і на нещодавно захоплених територіях області.

Водночас, збройні сили РФ і далі мають проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом. «Так, військовослужбовці строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти, після їх участі у війні з Україною, почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт та направити для подальшого проходження служби в пункт постійної дислокації», – повідомляє Генштаб ЗСУ.

Українські військові на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбили чотири атаки російських окупантів – знищили сім танків, сім одиниць броньованої, дві одиниці автомобільної техніки та протитанкову гармату. Ворог зазнав втрат і у живій силі.