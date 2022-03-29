Міністерство оборони США (Пентагон) попередило, що хоча невелика кількість російських військ відійшла від Києва в останній день, Росія все ще може застосувати «масову жорстокість» до країни, зокрема до столиці. Про це заявив на брифінгу 29 березня речник Пентагону Джон Кірбі, повідомила «Європейська правда» з посиланням на CNN.

«Ми вважаємо, що це перепозиціонування, а не справжній відхід, і ми всі повинні бути готові спостерігати за великим наступом на інші райони України. Це не означає, що загроза Києву зникла», – заявив Кірбі.

Він сказав, що кількість російських сил, що відходять від української столиці, «нітрохи не наближається до більшості того, що вони виставили проти Києва», і що Росія продовжує завдавати авіаударів містам «навіть сьогодні».

«Ніхто не повинен обманювати себе нещодавньою заявою Кремля про те, що він раптово просто скоротить військові атаки під Києвом, або будь-якими повідомленнями про те, що він збирається вивести всі свої сили», – додав він.

Кірбі сказав, що російські сили передислокуються «північніше», але «занадто рано говорити», де розташований їхній кінцевий пункт призначення.

«Ми вважаємо, що це швидше за все репозиціонування для використання в інших місцях в Україні. Де саме ми не знаємо», – сказав він.

Позицію Пентагону також підтверджує Генеральний штаб Збройних сил України. У його зведенні за підсумками доби 29 березня сказано: «Продовжується відведення підрозділів збройних сил Російської Федерації з території Київської та Чернігівської областей. За деякими ознаками противник здійснює перегрупування підрозділів для зосередження основних зусиль на Східному напрямку. Водночас, так зване “відведення військ”, ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва Збройних сил України та створення хибної уяви щодо відмови окупантів від задуму оточення міста Києва».

До слова, президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяву Росії про відведення військ на Чернігівському й Київському напрямку, заявив, що заявам російської сторони не варто вірити.