Президент Володимир Зеленський зазначив, що у перемовинах із Росією не має і не буде жодного компромісу щодо територіальної цілісності та суверенітету України, а відвести Росію частину своїх військ змушує ефективність українських Збройних сил. Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому ввечері у вівторок, 29 березня. Раніше в цей день у Стамбулі пройшли перемовини української та російської делегацій.

«Ви сьогодні бачили новину, що російське військове відомство нібито вирішило скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках. Що ж, так можна сказати і про Чорнобаївку: ніби російська авіація просто вирішила поменше літати, а російська техніка – поменше їздити. Я вдячний усім нашим захисникам, усім нашим захисницям, усім, хто забезпечує оборону Києва. Саме їхні хоробрі та ефективні дії змушують ворога відходити на цьому напрямку. Проте не варто втрачати пильність. Ситуація не стала легшою, масштаб викликів не зменшився. Російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак проти нашої держави. У них ще багато техніки і вистачає абсолютно безправних людей, яких вони можуть відправити в котел війни. Тому ми не розхолоджуємося, не знижуємо наші оборонні зусилля. Як на півночі нашої держави, так і у всіх інших регіонах України, куди тимчасово зайшли російські війська», – сказав президент, коментуючи заяву російської сторони після вівторкових перемовин про відведення військ на Київському і Чернігівському напрямках.

Однак президент дав зрозуміти, що словам російської сторони вірити не варто і наголосив, що довіри вартуватиме лише конкретний результат.

«Ми не бачимо підстав для довіри словам, що звучать від тих чи інших представників держави, яка продовжує воювати заради нашого знищення. […] Українці вже навчилися й за ці 34 дні вторгнення, і за минулі вісім років війни на Донбасі, що довіряти можна лише конкретному результату», – констатував Володимир Зеленський.

Він нагадав, що ворожа армія досі перебуває на українській території, а блокування Маріуполя і ракетні обстріли українських міст продовжуються. «Тому Збройні сили України, наша розвідка, усі, хто долучився до оборони держави, – це на сьогодні єдина гарантія нашого виживання. Як народу. Як держави. Гарантія, яка працює», – наголосив президент.

Володимир Зеленський також заявив, що Україна налаштована на переговори і продовжуватиме переговорний процес, однак жодних поступок щодо українського суверенітету й територіальної цілісності не буде.

Нагадаємо, перемовини української і російської делегацій пройшли в турецькому Стамбулі 29 березня. На них українська сторона запропонувала Росії договір про гарантії безпеки для України. Якщо РФ та країни-гаранти погодять цей договір, це може стати дипломатичним завершенням війни. Росія після завершення переговорів заявила про відведення військ на Чернігівському та Київському напрямках. Загалом це вперше з початку повномасштабної війни, коли і українська, і російська сторона назвали перемовини конструктивними. Більше про ці перемовини читайте у нашій статті.