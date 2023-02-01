Саломе Зурабішвілі вважає, що Росія має залишити Південну Осетію та Абхазію

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Росія повинна відмовитися від майже 15-річної окупації частини території її країни. Це має відбутися в межах можливої мирної угоди, яка покладе край війні Кремля в Україні, повідомляє Bloomberg.

Зурабішвілі заявила, що грузинське питання повинно залишатися в центрі уваги, тому що «ніхто не має думати, що цю війну можна вирішити без відступу Росії з усіх окупованих територій у регіоні».

«Росія вже практично програла битви, якщо не повністю війну», – заявила Зурабішвілі.

Також президентка зазначила, що якщо Захід не вимагатиме від Росії повного виведення своїх військ у межах умов капітуляції, то зробить «ще одну велику помилку – таку вже велику, як у 2008 та 2014 роках».

Нагадаємо, у 2008 році під час війни з Грузією Росія відправила танки та війська в межах 20 миль від Тбілісі. Пізніше Кремль визнав два сепаратистські райони – Абхазію та Південну Осетію – незалежними. Це стало першим випадком односторонньої зміни кордонів держав, які виникли після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. З того часу Росія розмістила там свої війська, окупувавши близько п'ятої частини грузинської території, яка залишається міжнародно визнаною частиною кавказької республіки.

Минулого року МЗС України у зв'язку з чотирнадцятою річницею збройної агресії РФ проти Грузії оприлюднило заяву, в якій наголосило, що Росія повинна деокупувати частини України та Грузії, захоплені нею у 2008 і 2014-2022 роках.

Водночас слід зауважити, що Грузія відмовилася надавати Україні військову допомогу, а також не підтримала санкції проти РФ. 7 грудня прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що уряд Грузії не надаватиме військову допомогу Україні. У цьому питанні позиція Тбілісі не змінилася.

22 жовтня президент України Володимир Зеленський запропонував створити міжнародні майданчики для деокупації територій Молдови, Грузії та Японії, які тимчасово перебувають під контролем РФ.