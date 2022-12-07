Прем’єр-міністр Іраклій Гарібашвілі підтвердив, що Грузія не збирається надавати Україні військову допомогу. Про це він повідомив 7 грудня, передає місцеве видання «Новости-Грузия».

За його словами, Грузія не хоче брати участі у війні, тому не планує надавати Україні військову допомогу.

«Щодо військової допомоги, ми чітко й недвозначно сказали, що не будемо цього робити. Ми як держава ніколи не будемо вв’язуватися у цю війну. Це наша чітка позиція», – заявив Іраклій Гарібашвілі.

Він додав, що уряд Грузії надає Україні гуманітарну допомогу та приймає українських біженців. Крім цього, Грузія надала можливість дітям навчатися українською.

«Що стосується додаткової гуманітарної допомоги, ми ще раз розглянемо питання і знайдемо спосіб допомогти», – додав Іраклій Гарібашвілі.

Нагадаємо, раніше тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов повідомив, що Грузія не відповідає на запити України щодо допомоги в умовах енергетичної кризи, що виникла внаслідок російських обстрілів.