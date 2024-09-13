Санкції ввели проти трьох установ та двох фізичних осіб

Держдепартамент США звинуватив російські ЗМІ у тісній співпраці з військовими та втручанні в демократичні вибори у різних країнах. Про це повідомив 13 вересня американський Мінфін.

«Сьогодні ми вводимо санкції проти трьох установ та двох фізичних осіб за таємні операції глобального впливу Росії», – заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

До санкційного списку США додали:

медіахолдинг «Россия сегодня», який охоплює інформагентство «РИА Новости» та агентство і радіо Sputnik,

автономну некомерційну організацію «ТВ-Новости» – юридичної особи пропагандистського телеканалу іномовлення RT,

АНО «Евразия», яка займається поширенням «культурної дипломатії» РФ за кордоном,

генерального директора «России сегодня» Дмитрія Кисельова,

очільницю АНО «Евразия» Неллю Парутенко.

За даними США, ці медіа втручалися у виборчі процеси, зокрема, в Молдові. При цьому Блінкен додав, що вони не охоплюють повного масштабу зусиль Росії з підриву демократії в усьому світі, спрямованих на поширення дезінформації.

Санкції проти Росії

12 вересня стало відомо, що Європейський Союз зняв санкції з матері загиблого засновника ПВК «Вагнер» Євгєнія Прігожина Віолетти. Крім того, санкції зняли з ексгонщика Формули-1 та сина білорусько-російського олігарха Дмітрія Мазєпіна Нікіти.

Напередодні, 11 вересня, уряд Великої Британії розширив санкційний список щодо Росії, додавши туди 10 нових нафтових суден.

Також Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Росії та Ірану. До таких дій США вдались через передачу Росії ракет іранського виробництва, яку підтвердив Ентоні Блінкен.