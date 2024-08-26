Літаки-винищувачі Су-34 Росія активно використує у війні проти України

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти чотирьох російських та двох європейських компаній з розслідування журналістів проєкту «Схем» про постачання імпортної електроніки для російських винищувачів типу Су. Як повідомили на сторінці проєкту в Facebook, вони згадані в оновленому санкційному списку, опублікованому Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 23 серпня.

Як повідомляється, Мінфін США та Державний департамент застосували санкції щодо 400 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і за її межами, включно з Азією, Європою та Близьким Сходом, чиї продукти та послуги дозволяють Росії підтримувати військові зусилля та уникати санкцій.

У санкційному списку, серед інших, три російські фірми, згадані у журналістському розслідуванні. Це «Дисплей Компонент» та дві однойменні компанії «Экситон» з Підмосков’я та Смоленську.

Ці російські компанії були прямими постачальниками електроніки для заводів-виробників деталей для російських винищувачів, а також інших підприємств, що входять до одного з найбільших холдингів РФ, який займається, зокрема, розробкою військової техніки – «Ростех».

США застосували санкції також проти іншого російського постачальника з розслідування українських журналістів – фірми «Аспектриум», що у минулому має досвід співпраці з російським підприємствами «Ростеху» й авіапромисловості та яка досі імпортує закордонну електроніку до Росії у значній кількості.

До санкційного списку США потрапили і європейські компанії-посередники, продавали імпортну електроніку вищезгаданим російським фірмам – це угорська Matrix Metal Group та кіпрська Noratec Holdings.

Проти самих власників цих російських та європейських фірм санкції США наразі не введені.

Зазначимо, що у розслідуванні «Схем», опублікованому у квітні цього року, йшлося про те, що журналісти отримали ексклюзивний список від української розвідки. Це перелік імпортної електроніки з 2000 деталей, які складають «мозок» російських винищувачів типу Су – тих літаків, які армія РФ застосовує для атак проти України. На основі аналізу списку виявилось, що російський виробник винищувачів «Сухой» масово використовує у цих літаках деталі японського та американського виробництва.

Журналісти виявили, що у ланцюжку постачання західної електроніки від виробника до російських заводів задіяна низка посередників – зокрема, з Угорщини, Кіпру, Туреччини, Китаю та Росії. При чому в Росії це постачальники, пов’язані з військово-промисловим комплексом, які так і не потрапили під санкції.