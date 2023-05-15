Торік у Росію в обхід санкцій надійшли запчастини для літаків Boeing, Airbus та інших виробників на мільйони доларів, пише The New York Times із посиланням на дані російської митниці.

Як йдеться в публікації, інформація, яку зібрав і проаналізував американський агрегатор торговельних даних Import Genius, показує, що запчастини для літаків на десятки мільйонів доларів були відправлені російським авіакомпаніям, які перебувають під санкціями США, серед яких авіакомпанії «Росія», «Аерофлот», «Уральські авіалінії», S7 Airlines, Utair Aviation та «Побєда».

Зазначається, що ці постачання стали можливими завдяки незаконним схемам, які створили для обходу санкцій, переміщуючи товари через неофіційних покупців, які часто розташовані на Близькому Сході та в країнах Азії.

Наприклад, як йдеться в публікації, торік на склади «Аерофлоту» потрапили десятки партій мідних дротів, болтів, графіту та інших деталей, маркованих як вироблені в США компанією Boeing. Їх постачали через невідомі торгові компанії, зони вільної торгівлі та індустріальні парки в Об'єднаних Арабських Еміратах і Китаї, а потім вони потрапили до Росії.

Зазначені дані митниці охоплюють понад 5 тис. окремих постачань авіадеталей до Росії протягом восьми місяців 2022 року – від простих гвинтів до стартера авіаційного двигуна марки Honeywell вартістю 290 тис. доларів.

Зібрані дані свідчать, що більша частина продукції спрямовувалася через такі країни, як Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина, Китай та Мальдіви. Але декілька партій, зокрема для авіакомпанії «Росія», були відправлені безпосередньо з США або країн Європи. Минулого тижня у Штатах в цій справі заарештували росіянина Олега Пацуляка, який допомагав російським авіакомпаніям з постачанням підсанкційних товарів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія попри санкції продовжує отримувати західні технології, які використовуються, у тому числі, для виробництва високоточної зброї. Спершу ці технології надходять, наприклад, до Вірменії, яка експортує їх до Росії. Водночас ЄС готує одинадцятий пакет санкцій проти Росії, в рамках якого планує обмежити можливості Росії обходити накладені раніше санкції.