Урсула фон дер Ляєн 9 травня перебуває з візитом у Києві

Одинадцятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії складатиметься з додавання продуктів імпорту та посилення боротьби з обходом санкцій через імпорт до третіх країн чи тіньові структури. Про це розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським на брифінгу в Києві у вівторок, 9 травня.

«Перший елемент: ми вдосконалюємо наявний інструмент, тобто ми додаємо більше продуктів до заборони на транзит, включно з передовими матеріалами та деталями до літаків, які по дорозі до третіх країн раптом опиняються в руках Кремля», – зазначила президентка Єврокомісії, яку цитує «Укрінформ».

Очільниця Єврокомісії додала, що другий елемент спричинений зростанням великих торговельних потоків між ЄС і певними третіми країнами, внаслідок чого ці товари зʼявляються в Росії.

«Ось чому ми запропонували новий інструмент боротьби з обходом санкцій: якщо ми бачимо, що товари з ЄС направляються в треті країни, а потім зʼявляються в Росії, ми можемо запропонувати країнам-членам накласти санкції на експорт цих товарів», – пояснила Урсула фон дер Ляєн.

Третій елемент – це заборона тіньових структур третіх країн з Росії, які навмисно обходять санкції Євросоюзу.

11 пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії має бути ухвалений не раніше другої половини травня. Євросоюз має намір запровадити заборону на транзит багатьох товарів територією РФ, намагаючись посилити дотримання вже запроваджених раніше санкцій.

Раніше ЗМІ звертали увагу на те, що багато підсанкційних товарів, включно з технологіями, які використовуються у виробництві високоточної зброї, продовжують потрапляти до Росії. Але перед цим вони експортуються, наприклад, до Вірменії та Казахстану, а вже звідти – до Росії.