Росія отримує мікросхеми для розробки зброї через інші країни, у такий спосіб обходячи запроваджені санкції. Це підтверджує звіт незалежної групи Conflict Armament Research, яка досліджує російську зброю, знайдену на полі бою. У звіті згадано перший відомий приклад використання Росією чипів, виготовлених після початку вторгнення, пише американська газета The New York Times.

«Попри західні санкції, запроваджені понад рік тому, країна все ще отримує обхідні шляхи доступу до багатьох електронних компонентів. Результат руйнівний: поки Сполучені Штати і Європейський Союз об’єднуються, щоб надати українцям зброю для продовження боротьби з Росією, їхні власні технології Росія використовує для боротьби у відповідь», – наголосили журналісти.

Як йдеться у статті, наприкінці минулого місяця посадовці США та Європейського Союзу обмінялися інформацією про заборонені технології на мільйони доларів, які просочуються крізь шпарини їхніх оборонних систем на територію Росії. Поінформовані представники податкових та митних органів заявили про різке зростання обсягів продажу мікросхем та інших електронних компонентів до Росії через Вірменію, Казахстан та інші країни.

Крім того, вони надали інформацію про потік восьми особливо чутливих категорій мікросхем та інших електронних пристроїв, які, на їхню думку, є критично важливими для розробки зброї, в тому числі російських крилатих ракет, якими б’ють по Україні.

У матеріалі йдеться, що США і союзники ведуть боротьбу за те, щоб мікросхеми, необхідні для систем озброєння, безпілотників і танків, не потрапили до рук росіян. Але остаточно позбавити Росію доступу до мікросхем непросто, хоча її здатність виробляти зброю зменшилася через західні санкції.

Журналісти зауважили, що прямі продажі мікросхем до Росії зі США та їхніх союзників впали до нуля. Але дані про торгівлю показують, що інші країни допомагають Росії в її забезпеченні необхідними компонентами. Зокрема, журналісти виявили, що після різкого падіння одразу після вторгнення в Україну російський імпорт мікросхем знову почав зростати, особливо з Китаю. За даними аналітичного центру Silverado Policy Accelerator, імпорт у період з жовтня по січень щомісяця становив 50 і більше відсотків від середнього довоєнного рівня.

Також в одному з документів, які є в розпорядженні The New York Times, йдеться про те, що у 2022 році Вірменія імпортувала на 515% більше чіпів і процесорів зі Сполучених Штатів і на 212% більше з Європейського Союзу, ніж у 2021 році. Потім Вірменія експортувала 97% цієї продукції до Росії.

Нагадаємо, раніше український Генштаб повідомляв, що Росія збирається запустити виробництво нових крилатих ракет Х-50.