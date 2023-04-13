Росія планує почати серійне виробництво крилатих ракет Х-50, що може вказувати на можливість посилення ракетних ударів по Україні цієї осені. Про це на брифінгу в четвер, 13 квітня, сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

«Варто зазначити, що за наявними даним в червні цього року РФ планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни», – розповів Громов, якого цитує «РБК-Україна».

За даними російських джерел, нова крилата ракета Х-50 зможе вражати цілі на дальності до 1,5 тис. км. Вона є дозвуковою, яка використовує систему наведення стратегічної ракети Х-101. На відміну від Х-101, Х-50 має менший за розмірами планер.

Ця ракета має довжину шість метрів і масу близько 1600 кілограмів, її крейсерська швидкість польоту – 700 кілометрів на годину (максимальна – 950). Носіями Х-50 є бомбардувальники Ту-22М3, а також стратегічні Ту-95МС та Ту-160.