Турецькі компанії торік експортували в Росію на десятки мільйонів доларів машин, електроніки, запчастин та інших товарів, необхідних для її збройних сил, пише The Wall Street Journal.

Згідно з оглядом даних щодо торгівлі, принаймні 13 турецьких фірм експортували товарів на загальну суму щонайменше 18,5 млн доларів, включаючи пластмаси, гумові вироби й транспортні засоби, як мінімум 10 російським компаніям, на які США наклали санкції за їхню роль у війні Росії проти України.

Наприклад, гума використовується для виготовлення захисних плит для танків Т-80, а пластмаси – для виробництва танків, кораблів, шоломів і бронежилетів.

За даними видання, турецькі компанії в порушення санкцій також відправили в РФ щонайменше три партії товарів американського виробництва. Серед них – ліфти, електрогенератори, друковані плати тощо на суму 15 млн доларів.

Серед підсанкційних російських компаній, які отримували товари з Туреччини, були дочірнє підприємство російської корпорації ««Тактичне ракетне озброєння», яке виробляє воєнну продукцію для російського флоту, і «Промтехнологія», яка потрапила під санкції за виробництво зброї для російської армії.

Цього тижня високопосадовці Міністерства фінансів США відвідали Туреччину, ОАЕ та Оман з метою припинення діяльності в регіоні російських мереж військових закупівель. Наприкінці минулого року США попередили Анкару, що турецькі громадяни можуть бути оштрафовані або ув'язнені за обслуговування літаків американського виробництва, які здійснюють польоти в Росію та з Росії.

Турецькі посадовці заявляють, що країна виконує лише санкції, накладені Радою Безпеки ООН, а не ті, що запроваджені такими країнами, як США.