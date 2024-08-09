43-річний Віталій Бобир перебуває у розшуку з травня 2023 року

Журналісти викрили 43-річного львівського бізнесмена Віталія Бобира, якого підозрюють у постачанні автомобілі для посадовців «Газпрому» і Russia Today, на співпраці з кіпрською фірмою, що своєю чергою співпрацює з білоруською підсанкційною компанією «Білоруськалій». Про це йдеться у спільному розслідування проєкту «Радіо Свобода» «Схеми» та Білоруського розслідувального центру, опублікованого 8 серпня.

Як інофрмував ZAXID.NET, у травні 2023 року СБУ повідомила про викриття бізнесмена зі Львова, який в обхід санкцій постачав у Росію елітні автомобілі Rolls-Royce та Maybach. Львів’янин купував автомобілі в українських автосалонах, а потім через Польщу та Білорусь перевозив їх у Росію. Його клієнтами були топ-менеджери «Газпрому» і працівники пропагандистського телеканалу Russia Today. Загалом у такий спосіб він перевіз 45 автомобілів на загальну суму 3 млн євро. Пізніше зʼясувалося, що йдеться про Віталія Бобира, який у 2020 році балотувався до Львівської облради від партії «Наш Край».

Тоді ж Віталій Бобир виїхав з України, а СБУ оголосило його в міжнародний розшук. В коментарі журналістам Віталій Бобир підтвердив, що слідчі проводили обшук саме в нього, але докази назвав сфабрикованими.

У березні 2023 року Шевченківський районний суд Києва арештував знайдені під час обшуку в Віталія Бобира речі: документи, техніку та печатки двох десятків компаній з України, двох кіпрських (Dimicandum Invest Holding LTD і Rostumel Holding Limited) та однієї білоруської – ООО «Бел-Битфайндер». Бізнесмен підтвердив, що серед знайдених речей була печатка кіпрської компанії, оскільки, за його словами, там його фірма купувала і перепродавала вантаж.

Також слідчі виявили у листування, що підтверджує звʼязок бізнесмена з Білоруссю. На одному з конфіскованих телефонів Бобир нібито стверджує, що його кумом є високопоставлений білоруський чиновник. Однак сам підприємець назвав це листування сфальшованим і заявив, що це не його телефон.

Завдяки оприлюдненню слідством назви кіпрської компанії Dimicandum Invest Holding LTD, журналісти виявили її звʼязок із підсанкційним білоруським підприємством «Білоруськалій». Зокрема у 2023 році компанія зобов'язалася перевалити близько 3,5 мільйонів тонн калійних добрив на причалах Балтійського судномеханічного заводу. Це фактично третина річного експорту білоруського підприємства до запровадження санкцій. У документах, які отримали журналісти, йдеться, що за минулий рік Dimicandum Invest Holding LTD мала отримати за свої послуги від «Білоруськалію» понад 68,6 млн доларів. У додаткових угодах, до яких журналісти отримали доступ, вказано, що кіпрська компанія зобовʼязання виконала.

Білоруський калій експортувався за межі Митного союзу. Частина партії перевантажувалася на судна в Санкт-Петербурзі в 2023 році. Далі калій прямував з Росії до Китаю, Індонезії та Бразилії. Dimicandum Invest Holding LTD зазначена експедитором. Ймовірно, кіпрську компанію використовували як «прокладку», щоб накопичувати і виводити різницю грошей.

«Білоруськалій» перебуває під санкціями США з 9 серпня 2021 року, а з червня 2022 року – під санкціями Євросоюзу. Тому кіпрська Dimicandum Invest Holding LTD, надаючи послуги «Білоруськалію», порушує санкції, адже Кіпр входить до ЄС із 2004 року.

Заробляти на угоді європейської компанії і підсанкційного «Білоруськалію», на думкужурналістів, міг один із найближчих соратників Алєксандра Лукашенка – Віктор Шейман. Його чи його соратника Віталій Бобир міг назвати в листуванні своїм кумом.

Офіційно Dimicandum Invest Holding LTD належить громадянці Кіпру Галині Акритовій Олександроу. Втім, угоду з «Білоруськалієм» про перевалку добрив у порту Санкт-Петербурга підписали генеральний директор «Білоруськалію» Іван Головатий та фінансовий директор кіпрської компанії Андрій Свиридов. У 2019-2021 роках він був заступником керівника Управсправами президента Білорусі. На той час це відомство очолював Віктор Шейман.

За даними журналістів, львівський бізнесмен та його спільники купували люксові авто в українських автосалонах, а потім перепродавали їх кіпрським Dimicandum Invest Holding LTD та Rostumel Holding Limited. Після цього їх викуповувала білоруська компанія «Бел-Битфайндер», а згодом авто переправляли кінцевим покупцям у РФ. Віталій Бобир заперечив свою причетність до білоруської компанії «Бел-Битфайндер». Нині досудове розслідування у справі вивезення автівок зупинено через розшук підозрюваних.

Журналісти також отримали в розпорядження низку документів, які свідчать про причетність колишнього білоруського чиновника Андрія Свиридова до цієї схеми. Серед іншого – бланк договору на продаж компанії Dimicandum Invest Holding LTD автомобіля AUDI SQ8 вартістю понад 75 тис. євро.

Андрій Свиридов – не просто колишній білоруський високопосадовець. Він продовжує працювати у структурах, пов'язаних із Віктором Шейманом, наближеного Алєксандра Лукашенка. Львівський бізнесмен Віталій Бобир у коментарі журналістам заявив, що не знає, хто є реальним власником Dimicandum Invest Holding LTD.

«Я взагалі не знаю. Якщо ви подивитися по реєстрах, то по цій компанії є мільйон різних контрактів. Вони в Казахстані купують нафтопродукти якісь, знаю, що в Киргизстані купують метал… Печатка в нас була цієї компанії, бо ми металобрухт відвантажували. Вони займаються металобрухтом... Ну і десь, напевно, щоб ті документи не пересилати, ще щось, печатка у нас якась там була», – зазначив бізнесмен та заперечив знайомство з Андрієм Свиридовим та Віктором Шейманом.

Андрій Свиридов також заперечив свою причетність до перевалки підсанкційних білоруських мінеральних добрив.