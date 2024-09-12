До Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передали арештовану в Одесі квартиру колишнього заступника міністра оборони Росії, яку він хотів продати за 1,5 млн доларів. Про це у четвер, 12 вересня, повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідчих, наразі росіянин є членом ради директорів оборонної корпорації та державним радником при міністерстві оборони Росії. Чиновник активно підтримує розпочату Росією війну проти України.

У грудні 2023 року росіянина внесли до санкційного списку за причетність до підтримки російської збройної агресії.

«У межах цих санкцій було заблоковано всі його активи на території України, обмежено можливість проведення торгових операцій, а також заборонено передачу прав на інтелектуальну власність. Санкційні заходи включали блокування спроби виведення грошових активів з України», – йдеться у повідомленні.

Тому росіянин намагався продати елітну квартиру на морському узбережжі Одеси площею 1012,6 м² через посередника за 1,5 млн доларів США. Нерухомість, оформлена на дружину підсанкційного діяча, арештували у квітні 2024 року.

Нагадаємо, АРМА продало з аукціону частину арештованої колекції годинників колишнього народного депутата Віктора Медведчука, підозрюваного у державній зраді. Вісім годинників реалізували за майже 3,6 млн грн.