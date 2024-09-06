З аукціону продали вісім годинників Віктора Медведчука

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало частину арештованої колекції годинників колишнього народного депутата Віктора Медведчука, підозрюваного у державній зраді. Вісім годинників реалізували за майже 3,6 млн грн. Про це у п'ятницю, 6 вересня, повідомила голова АРМА Олена Дума.

Аукціон відбувся на «Prozorro.Продажі». За вісім годинників з колекції Віктора Медведчука змагалися 18 учасників. Найдорожчим з пердставлених лотів став годинник Patek Philippe, його реалізували за понад 1 млн 200 тис. грн. Загалом, за результатом торгів було продано:

Годинник Patek Philippe за 1 271 503 грн;

Годинник Parmigiani Fleurier із зображенням Оксани Марченко за 485 000 грн;

Годинник Dolce & Gabbana за 233 777 грн;

Годинник «Москва Кремль» за 105 678 грн;

Годинник Rolex за 700 001 грн;

Годинник Rolex за 550 000 грн;

Годинник Cartier за 200 001 грн;

Годинник «Держрезерв України» за 41 500 грн.

«Загальна сума реалізації сягнула майже 3,6 млн грн, які надійдуть до державного бюджету та надалі будуть спрямовані на купівлю військових облігацій», — повідомила Олена Дума.

Згодом АРМА планує реалізувати на аукціоні ще 12 годинників з колекції Віктора Медведчука.

Нагадаємо, у серпні АРМА продало з аукціону позашляховик Maybach Віктора Медведчука за 1,8 млн грн. Вторговані з продажу авто гроші підуть на закупівлю Нацагентством військових облігацій.

Крім того, АРМА анонсував передачу Національному художньому музею України 148 картин, які належали Віктору Медведчуку.