У 2022 році правоохоронці арештували 264 картини з колекції Віктора Медведчука

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передасть Національному художньому музею України 148 картин, які належали обвинуваченому в державній зраді колишньому народному депутату Віктору Медведчуку. Картини передадуть в музей для збереження культурної цінності, повідомили в АРМА.

Зазначається, що Агентство отримало висновки експертів щодо арештованих картин (в межах однієї ухвали суду), що належали державному зраднику Віктору Медведчуку. З 284 арештованих картин:

148 картин будуть передані до Національного художнього музею України, щоб стати надбанням майбутніх поколінь українців;

136 картин, які не мають значної культурної цінності, реалізують через аукціони на платформі Прозорро.Продажі. Отримані гроші будуть спрямовані на потреби Збройних сил України.

За словами АРМА, раніше Нацагентство не мало законодавчого механізму, який би дозволяв передавати арештовані активи та культурні цінності до національних музеїв. Утім цей законодавчий механізм може бути створено вже цього тижня – ідеться про законопроєкт №11280-1 щодо особливостей управління культурними цінностями та іншими активами.

«Таким чином, арештовані твори мистецтва будуть максимально ефективно використані в інтересах держави: цінні експонати буде збережено для майбутніх поколінь, а кошти від продажу картин, які не мають ознак культурної спадщини спрямуємо на потреби Сил оборони України», – додають в Агентстві.

Нагадаємо, у 2022 році правоохоронці арештували 264 картини колишнього нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука. До колекції колишнього народного депутата ввійшли роботи Івана Айвазовського, Володимира Орловського. Також велику частину колекції становлять твори закарпатських митців XX століття Йосипа Бокшая, Гаврила Глюка, Золтана Шолтеса й Адальберта Ерделі, а також ікони з бурштину та бісеру. За рішенням суду, їх передали в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів.

У квітні 2024 року Міністерство культури та інформаційної політики просило провести експертизу творів мистецтва, вилучених в обвинуваченого в держзраді екснардепа Віктора Медведчука, і передати їх українським музеям, чиї колекції постраждали внаслідок війни або були викрадені під час окупації. У міністерстві зазначили, що культурна цінність цих творів мистецтва може значно перевищувати економічну.

У травні експерти-мистецтвознавці визначили, що 112 картин обвинуваченого в держзраді нардепа Віктора Медведчука – твори відомих українських митців XX століття.

До слова, у серпні АРМА продало з аукціону позашляховик Maybach Віктора Медведчука за 1,8 млн грн. Вторговані з продажу авто гроші підуть на закупівлю Нацагентством військових облігацій. Того ж місяця Агентство виставило на аукціон колекцію наручних годинників колишнього нардепа, загальною вартістю близько 10,6 млн грн.