Авто Maybach 2003 року придбала за 1,8 млн грн київська компанія «БРІАРС»

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало на аукціоні автомобіль Maybach, що належав звинувачуваному у держзраді ексдепутату Віктору Медведчуку, за 1,8 млн грн. Про це повідомила пресслужба агентства в четвер, 15 серпня.

«Сьогодні автомобіль Maybach (2003 року) Медведчука пішов з молотка за 1 829 009 грн. Окрім того, окремим лотом було реалізовано його останній квадроцикл (2004 року) марки Bombardeir за 160 000 грн», – ідеться у повідомленні.

З протоколу аукціону відомо, що придбало авто ТОВ «БРІАРС», основною діяльністю якого є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Власником компанії є Євгеній Чернета.

Вторговані з продажу автотранспорту колишнього народного депутата гроші підуть на закупівлю Нацагентством військових облігацій. Разом з раніше реалізованими багі та квадроциклом Медведчука майже на 1 млн гривень ця сума становить 3 млн грн.

АРМА також анонсувало онлайн-аукціон з продажу 20 колекційних наручних годинників Віктора Медведчука. Їхню вартість оцінили у 10,6 млн грн. Також найближчим часом очікується результат оцінювання 136 картин держзрадника.

До слова, 6 серпня Печерський суд наклав арешт на земельні ділянки площею 49 га, якими через довірених осіб володіли брати-екснардепи Віктор Медведчук і Тарас Козак. Арештовані наділи передали в управління АРМА.