На аукціони виставили 20 лотів загальною вартістю 10,6 млн грн

На аукціони Prozorro виставили колекцію наручних годинників колишнього нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, повідомили у пресслужбі АРМА у п’ятницю, 23 серпня. Загальна оцінка годинників Медведчука становить приблизно 10,6 млн грн, а найдорожчий лот із них оцінюють у 1,8 млн грн.

На «Prozorro.Продажі» виставили на аукціони загалом 20 лотів. За словами голови АРМА Олени Думи, агенство реалізує годинники, загальна вартість яких складає 10,6 млн грн.

«Це чудова можливість для колекціонерів та поціновувачів коштовних годинників підтримати державу. Кожен бажаючий може взяти участь в аукціонах, окрім осіб, пов'язаних з державою-агресором. Після реалізації годинників кошти надійдуть до депозитного портфеля АРМА, після чого будуть використані для закупівлі Військових облігацій. Аукціони триватимуть 14 днів», – повідомила Олена Дума.

Які годинники Медведчука продаються на аукціонах

Серед лотів присутні:

Годинник Breguet 4416К вартістю понад 1,8 млн грн

Patek Philippe – понад 1,2 млн грн

Dolce & Gabbana вартістю майже мільйон гривень

Серед найдешевших годинників Медведчука – наручний механізм за 2500 грн, а також «Москва Кремль» за 17,5 тис. грн. Крім того, на аукціоні виставили годинник Parmigiani Fleurier із малюнком дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко, яка на початку повномасштабного вторгнення втекла з України.

Загалом на аукціон виставлені годинники марок Rolex, Cartier, Breguet, Dolce & Gabbana, Frank Muller, Patek Phlippe, Vacheron Constantin, Gold Time. Також серед лотів – нагородний годинник із написом «Держрезерв України».

Нагадаємо, 15 серпня АРМА реалізувало на аукціоні автомобіль Maybach Віктора Медведчука за 1,8 млн грн. Крім того, агентство оголосило про продаж квадроцикла екснардепа за 160 тис. грн.