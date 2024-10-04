«Альфа-банк» підтримує уряд Олександра Лукашенка та отримує вигоду у секторі фінансових послуг

До британського санаційного списку внесли білоруський «Альфа-банк» через підтримку режиму Олександра Лукашенка. Про це 3 жовтня повідомив уряд Великої Британії.

Управління зі здійснення фінансових санкцій Британії вирішило розширити список санкцій, додавши туди «Альфа-банк». Там заявили, що він підтримує уряд Олександра Лукашенка та отримує вигоду у секторі фінансових послуг, що має стратегічне значення для уряду Білорусі.

Якщо активи банку знайдуть у Великій Британії, то заморозять їх.

Санкції проти Росії та Білорусі

Нагадаємо, уряд Великої Британії розширив санкційний список щодо Росії, додавши туди 10 нових нафтових суден.

24 вересня стало відомо, що Нова Зеландія ввела нові санкційні обмеження проти групи людей та компаній з Росії та Білорусі, які причетні до окупації Запорізької атомної електростанції в Енергодарі.

Крім цього, у серпні Литва заборонила в'їзд всіх зареєстрованих в Білорусі легкових автомобілів.