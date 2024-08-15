Заборона поширюється на легкові автомобілі незалежно від громадянства власника чи водія

Починаючи з п'ятниці, 16 серпня, влада Литви вводить заборону на в’їзд усіх легкових автомобілів, зареєстрованих у Білорусі. Про це повідомили в державному прикордонному комітеті Білорусі.

Зазначається, що заборона поширюється на легкові автомобілі незалежно від громадянства власника або водія.

Відповідне рішення розширює попередні обмеження, запроваджені 18 липня, які не поширювалися на автомобілі, що не призначені для продажу, а також на транспортні засоби, власниками яких є громадяни Білорусі з дійсною візою або посвідкою на проживання в країнах ЄС.

Різного роду обмеження проти Білорусі були запроваджені Литвою ще після подій 2020 року, коли не визнала результати «виборів» президента Білорусі. Тоді офіційний Вільнюс засудив насильницькі дії білоруських силовиків під час протестів та репресії з боку режиму білоруського диктатора Аляксандра Лукашенка.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке відбувалось через територію Білорусі, Литва почала вводити суворіші санкції проти цієї країни.

Додамо, що із 16 липня легкові автомобілі з виданими в Білорусі реєстраційними номерами не можуть в'їхати на території Латвії.