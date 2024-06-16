Російські злочинці повинні відповісти за свої дії перед трибуналом, вважає Науседа

Литва має намір створити спеціальний міжнародний трибунал для відповідальних за злочини в Україні росіян. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час другого Глобального саміту миру у неділю, 16 червня.

Науседа зазначив, що російська агресивна війна проти України, яку вона розпочала ще у 2014 році, порушує всі принципи Статуту ООН.

На його думку, миру в Україні можливо досягнути лише після повного відновлення територіальної цілісності України. Для того, щоб це сталось Росія повинна повністю припинити свою агресію та вивести свої війська й військове обладнання з України.

«Заклики до України здатися, піти на компроміс щодо свого суверенітету або цілісності, чи заклики прийняти російські ультиматуми слугують лише миру, який Росія отримає для того, щоби продовжити війну», – наголосив Науседа.

Президент Литви переконаний, що підтримка агресора альтернативними планами миру не приведе до справедливого миру. Також, за його словами, миру не вдасться досягнути без притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

«Це необхідно зробити на основі Статуту ООН. Щоби впевнитися в цьому ми хочемо встановити спеціальний міжнародний трибунал», – сказав Гітанас Науседа, запросивши інших учасників Саміту миру долучитися до цього органу.

Як повідомлялось раніше, у Швейцарії триває дводенний Глобальний саміт миру, ініційований Україною. Метою саміту є узгодження на найвищому рівні трьох з десяти пунктів української «формули миру» — щодо ядерної й продовольчої безпеки та звільнення полонених і депортованих українців. Росія на перший Саміт миру не запрошена, утім, імовірно, її запросять на наступні — коли партнери напрацюють план щодо завершення війни в Україні.