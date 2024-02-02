Міжнародний суд ООН розгляне по суті справу України проти Росії

У п’ятницю, 2 лютого, Міжнародний суд ООН ухвалив попереднє рішення щодо юрисдикції у справі України проти Росії щодо «спотворення поняття геноциду». Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Суд вирішив, що цю справу можна розглядати по суті. Також суд ООН розгляне питання «дій України щодо російськомовного населення і визначити, чи мав місце геноцид». Втім, суд відхилив прохання України визнати, що Росія використала Конвенцію про геноцид як привід для вторгнення.

Україна подала позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН 26 лютого 2022 року. Київ вимагає провести екстрені слухання та видати наказ Росії негайно припинити військові дії та незаконний напад на Україну.

Українська сторона вважає, що Росія перекрутила концепцію геноциду та висунула абсурдне і не підкріплене фактами звинувачення України в нібито геноциді задля створення фальшивого приводу для нападу на Україну.

До слова, конвенція про геноцид є одним із найважливіших міжнародних договорів, розроблених у відповідь на жахи Другої світової війни та Голокосту.