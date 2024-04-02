Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що питання створення спецтрибуналу щодо злочинної агресії Росії наразі є єдиним, у якому не досягнуто практичного прогресу. Про це 2 квітня повідомляє «Європейська правда».

Він назвав питання створення Спеціального трибуналу найскладнішим, оскільки, за його словами, зіштовхнулися дві різні концепції майбутнього трибуналу.

«Одні вважають, що варто запускати трибунал просто зараз, без вирішення юридичних питань, створити трибунал, який не зможе судити особисто президента Путіна і ще двох людей. Інша група вважає, що поки це питання не вирішене, немає сенсу запускати трибунал … Це єдине питання, де немає якогось практичного прогресу, а продовжується дискусія щодо параметрів трибуналу», – зазначив Кулеба.

За словами глави МЗС, зараз він очікує насичену і проблемну дискусію з цієї теми.

«В усіх інших питаннях ми перейшли у практичні фази, видаються ордери на арешт Міжнародного кримінального суду, запускається робота компенсаційного механізму, група прокурорів тут, у Гаазі, збирає докази вчинення злочину агресії та готує обвинувачення, але, власне, ще немає місця, куди це обвинувачення подати. Це останній елемент, який нам потрібно вирішити, і сьогодні ми, зокрема, будемо про це говорити», – уточнив міністр.

Нагадаємо, 1 березня в Офісі президента назвали блок про відповідальність Росії в безпековій угоді з Нідерландами найсильнішим серед усіх вже підписаних двосторонніх угод. У ньому йдеться у тому числі про Спецтрибунал щодо агресії Росії у Гаазі.