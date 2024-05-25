Владімір Водо намагався оскаржити рішення в суді

З Литви депортували росіянина Владіміра Водо попри те, що він мав посвідку на постійне проживання та з 1989 року жив у країні. Про це повідомляє литовський сайт новин LRT.

Зазначається, що рішення про анулювання постійної посвідки на проживання та депортацію росіянина ухвалив департамент міграції Литви, оскільки чоловік становив загрозу державній безпеці.

«Його погляди нелояльні до Литви, він поширює пропагандистську інформацію в соціальних мережах відповідно до інформаційної політики Росії», – йдеться у повідомленні.

Владімір Водо намагався оскаржити рішення у суді. Він заявив, що доглядає хвору матір, має тісні зв’язки з Литвою, володіє литовською мовою та повністю розірвав усі зв’язки з Росією. Втім, 15 травня Вищий адміністративний суд Литви ухвалив остаточне рішення про депортацію Владіміра Водо до Росії.

Напередодні депортації росіянина затримали у столиці Литви Вільнюсі, ніч він провів у Центрі реєстрації іноземців, а на у п’ятницю, 24 травня, його видворили з країни.

«Його доставили до кордону з Росією на прикордонний пункт Кібартай. Після завершення всіх формальностей відправили до Росії. Жодних інцидентів, проблем чи незапланованих подій при реалізації цього рішення не було», – розповів представник Служби охорони державного кордону Гедрюс Мішутіс.

Зазначається, що Владімір Водо проживав у Литві з 1989 року, а з 1993 року мав посвідку на постійне проживання.