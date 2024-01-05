З Латвії можуть депортувати понад 1000 росіян

З Латвії планують депортувати 1167 громадян Росії, які порушили закон про імміграцію та не подали документи для запиту на дозвіл на проживання в країні. Про це повідомляє видання Delfi.

Восени 2022 року у Латвії були прийняті поправки до Закону про імміграцію. Тоді депортації з країни підлягали близько 25 тисяч колишніх негромадян Латвії, які після 2003 року прийняли громадянство Росії. Цим людям 2 вересня 2023 року мали анулювати їх постійні посвідки на вид на проживання у Латвії. Щоб отримати новий статус постійного жителя ЄС у Латвії, їм треба було пройти низку процедур. У тому числі люди 15-75 років мали підтвердити знання латиської мови та мати сертифікат категорії А2, виданий після 1 лютого 2001 року.

Більше половини росіян не змогли скласти мовний іспит. Депутати запропонували тим, хто все робив за правилами, дати посвідку на вид на проживання терміном на два роки, щоб вони могли вивчити латиську та скласти іспит. Решті 3255 громадян Росії, які не подали потрібні документи, пропонували залишити Латвію до 30 листопада або намагатися отримати тимчасовий ВНЖ на інших підставах.

До кінця листопада документи на отримання будь-якої (наприклад, тимчасової) посвідки на подання подали 1344 особи – їх заявки розглядаються. Зібрана на кінець року інформація від прикордонників показує, що ще 904 особи перетнули зовнішній кордон Латвії та залишили країну.

Після цього залишилося 1213 осіб, які взагалі не зв’язувались з Дирекцією у справах громадянства та міграціїта та не подавали документи на отримання ВНЖ у Латвії чи ЄС. Також немає інформації від прикордонних служб, що вони перетнули зовнішній кордон Латвії та залишили країну. Втім, теоретично частина з них могла залишити країну через внутрішній кордон ЄС.

За інформацією видання LETA, наразі депортація загрожує 1167 громадянам Росії, з них – 789 осіб віком понад 60 років. Росіяни, які мають поважні причини не складати тест з латиської мови, зможуть подати документи на дозвіл на проживання до 31 березня 2024 року.

За словами очільниці Дирекії у справах громадянства та міграціїта Майри Розе, процес депортації російських громадян, які проживають у Латвії й не подали документи для отримання посвідки на проживання, «буде дуже складним та обтяжливим».