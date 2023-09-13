Країни Балтії вирішили прислухатись до рекомендації Єврокомісії і ввести додаткові обмеження щодо росіян

Естонія слідом за Литвою та Латвією приєдналася до заборони пускати на свою територію автомобілі з номерами країни-агресорки Росії. Про це 13 вересня повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, інформує видання ERR.

За його словами, росіянам «не дозволено користуватися привілеями, які може запропонувати свобода, поки Україна не досягне перемоги».

Як повідомляється, таким чином Естонія виконає рекомендації Європейської комісії: коли авто з номерами країни-агресорки прибуде до кордону, то його власник буде змушений повернутися назад або перетнути кордон без машини. Водночас випускати транспорт з російськими номерами Естонія продовжить.

«Оскільки Єврокомісія щойно дала роз'яснення щодо чинних санкцій, а Естонія вважає за необхідне використати всі можливості для підвищення ціни російської агресії, ми дійшли висновку, проконсультувавшись із владою Латвії та Литви, що обмеження найефективніші за умови спільного запровадження санкцій», – сказав міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс.

Як повідомляв ZAXID.NET, 8 вересня Європейська комісія продовжила санкції проти Росії й додала до них нові обмеження. У документі йдеться, що якщо росіяни в’їжджають на автотранспорті з номером РФ, то це буде нелегальним імпортом за нормативами ЄС. Тому країни матимуть право конфіскувати машини, смартфони, іншу техніку та цінні речі у тих, хто порушить заборону на в’їзд.

У роз'ясненнях Єврокомісії щодо санкцій проти Росії говорилося, що ввезення особистих автомобілів та особистих речей (перелік включає понад 150 позицій, у тому числі смартфони, ноутбуки, валізи та шампуні) на територію ЄС забороняється. Пізніше Єврокомісія уточнила, що список має рекомендаційний характер і країни ЄС можуть самі вирішувати, конфіскувати їм речі у росіян чи ні.