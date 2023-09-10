Окрім того, росіянам заборонили провозити через кордон туалетний папір та зубну пасту

У громадян Росії, які намагатимуться перетнути кордон із країнами Європейського Союзу, можуть конфісковувати власні автомобілі, техніку та інші речі. Особисті речі росіян можуть вилучати після продовження санкцій ЄС, йдеться у пояснювальному документі Європейської комісії від 8 вересня.

Якщо громадянин Росії прибуде на кордон ЄС на власному авто, за новими нормами машина може вважатися нелегальним імпортним товаром. Транспорт буде конфісковано незалежно від того, з якою метою та на який термін ввозиться автомобіль.

«Стаття 3i Регламенту Ради забороняє придбання, імпорт або передачу, прямо чи опосередковано, товарів, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії. Це також включає транспортні засоби (автомобілі)», – йдеться у поясненні.

Окрім того, конфіскувати у Росіян можуть:

ноутбуки;

смартфони;

валізи;

косметику;

товари зі шкіри та хутра;

дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння;

засоби гігієни (туалетний папір, шампуні, гелі для душу та зубні пасти);

фотоапарати.

Також громадянам Росії заборонено ввозити на територію країн-членів Євросоюзу причепи та напівпричепи для перевезення вантажів. Транспортувати яхти через кордон ЄС росіяни також не зможуть.

Зазначимо, у червні 2023 року ЄС погодив 11 пакет санкцій проти Росії. Новий санкційний пакет заборонить транзит через територію Росії більшої кількості товарів та технологій подвійного призначення. Йдеться про товари, які можна використовувати як цивільним, так і військовим. Наступного місяця санкції продовжили до січня 2024 року.