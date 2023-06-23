Зокрема санкції стосуються і країн, які підтримують Росію у війні проти України

Рада Європейського Союзу ухвалила 11 пакет санкційних обмежень проти Росії. Він передбачає посилення економічних обмежень для Росії та її країн-союзниць, а також боротиметься з обходом санкцій, повідомили у прес-службі МВС Естонії у п'ятницю, 23 червня.

Новий санкційний пакет заборонить транзит через територію Росії більшої кількості товарів та технологій подвійного призначення. Йдеться про товари, які можна використовувати як цивільним, так і військовим.

Окрім того, у санкційний список потрапили ще 87 компаній, які підтримують російський військовий промисловий комплекс. Зокрема, під санкції потрапили четверо іранських виробників дронів, які передають БПЛА до Росії, а також кілька російських компаній, які передають військпрому Росії електроніку.

Новим пакетом санкцій ЄС призупинила ліцензії на мовлення ще п'ятьох телеканалів, які прямо чи опосередковано підпорядковуються Росії –RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook і Katehon.

Зазначимо, 11 пакет санкцій затвердили із запізнення, оскільки Греція та Угорщина протестували проти внесення Україною кількох їхніх компаній до списку спонсорів війни. Узгодити санкційний список вдалося тільки 21 червня.