Новий, одинадцятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії містить, серед іншого, обмеження на імпорт російської трубопровідної нафти та контроль за суднами, що заходять в європейські порти. В середу, 21 червня, його підтримали посли Європейського Союзу.

Як пише RMF24, новий санкційний пакет передбачає механізм, який дозволяє карати компанії та навіть країни за межами Європейського Союзу за порушення санкцій ЄС, обмеження на заходження в порти ЄС для суден, які порушують обмеження ЄС, а також внесення до чорного списку понад сотні осіб і компаній. Наразі імена осіб і назви компаній невідомі.

Крім того, пакет передбачає положення, яке не дозволить Польщі та Німеччині скористатися винятком щодо імпорту нафти з Росії трубопроводами. Фактично це означає введення санкцій проти північної частини нафтопроводу «Дружба».

Водночас новий санкційний пакет не містить заходів щодо російських діамантів, ядерного сектора Росії та Білорусі, що було, серед іншого, вимогою Польщі. Держави-члени ЄС мають намір ухвалити 11-ий пакет санкцій до саміту Європейського Союзу, який запланований на кінець червня.

Десятий пакет санкцій проти Росії ЄС ухвалив 24 лютого – в роковини початку повномасштабного нападу Росії на Україну. Узгодження одинадцятого пакета санкцій блокували Греція та Угорщина, які вимагали від України виключити їхні компанії, що працюють у Росії, з переліку міжнародних спонсорів війни, хоча цей список не має ніякого стосунку до запровадження санкцій.

Утім, Греція зняла заперечення проти 11-го санкційного пакету Євросоюзу проти Росії, оскільки Україна скасувала санкції проти п'яти грецьких судноплавних компаній, а Угорщина відклала претензії до зручнішої ситуації, повідомила агенція Reuters.