Греція долучилася до Угорщини у блокуванні нових санкцій Євросоюзу проти Росії, пише видання Politico з посиланням на п’ятьох європейських дипломатів.

Наразі ЄС обговорює 11-й пакет санкцій проти Росії. Якщо 10 попередніх пакетів санкцій були спрямовані на заходи проти російської економіки, то тепер Брюссель хоче уникнути обходу своїх санкцій. Як безпрецедентний крок нинішній пакет санкцій може бути спрямований проти інших країн, які допомагають Москві ухилятися від торгового ембарго.

Але Будапешт і Афіни виступили проти, пов'язавши своє схвалення одинадцятого пакета санкцій із окремим гострим питанням, що стосується України. Київ склав список приватних компаній, які він називає «спонсорами війни», до якого входить низка європейських компаній. Тепер і Греція, і Угорщина хочуть, щоб деякі з їхніх компаній були виключені з цього списку, перш ніж вони погодяться на пакет санкцій.

Хоча зазвичай ці питання не пов'язані між собою, Угорщина і Греція використовують пакет санкцій як політичний важіль, щоб виключити свої компанії зі списку України. Це спричинило напруженість на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС на початку цього тижня, де міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прямо критикувала Угорщину, за словами дипломатів, обізнаних із перебігом обміну думками.

На зустрічі послів ЄС у середу Греція була в центрі уваги, сказали чотири дипломати. Афіни виступили проти припущень про обхід санкцій. «Греція повторила, що в разі наявності конкретних доказів порушення санкцій, їх мають довести до відома відповідних держав-членів на технічному рівні, щоб це було адекватно розслідувано і потім було вжито належних заходів», – сказав один із дипломатів ЄС. Греція стверджує, що внесення Україною грецьких компаній в перелік міжнародних спонсорів війни сильно шкодить її економіці.

Інший дипломат ЄС сказав, що допоки Угорщина і Греція відмовляються домовлятися про будь-що до того, як їхні компанії буде виключено зі списку, «немає жодного тиску для реального просування в інших частинах».

Проте дипломати також кажуть, що дивляться на Афіни і Будапешт по-різному. Рівень невдоволення Будапештом набагато вищий з огляду на те, що його проросійська і прокитайська лінія часто заважала ЄС досягти одностайності в заявах щодо Москви і Пекіна.

Як відомо, Угорщина раніше заблокувала черговий транш на 500 млн євро з Європейського фонду миру, що підтримує Україну зброєю. Таким чином, країна вимагає від України виключити з переліку міжнародних спонсорів війни угорський OTP Bank, який, зокрема, продовжує працювати в Росії й надає пільгові кредити сім’ям військових, які є учасниками війни проти України.