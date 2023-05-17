Петер Сійярто звинуватив Україну у ворожих діях по відношенню до Угорщини

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто погрожує не підтримувати транші військової допомоги ЄС Україні і європейські санкції проти Росії, допоки не буде нового рішення щодо угорського OTP Bank, який Україна внесла до переліку міжнародних спонсорів війни.

«Поки українці не виключать OTP зі списку міжнародних спонсорів війни, Угорщина не зможе брати участь у рішеннях, пов'язаних з Європейською мирною програмою та санкціями», – заявив Сійярто під час перебування у Відні в середу, 17 травня, пише Index.

міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. справ і торгівлі, нині у Відні.

На його думку, Україна поводиться щоразу вороже по відношенню до Угорщини, «тому [угорський] уряд не може підтримати ні 11-й пакет санкцій, ні новий грант на 500 млн євро від Європейської програми миру».

Ще одним «ворожим» кроком України Сійярто назвав неможливість роботи угорськомовних шкіл на Закарпатті з 1 вересня 2023 року. Також він згадав статтю американської газети The Washington Post, в якій йшлося нібито про намір Зеленського підірвати нафтопровід «Дружба», яким нафта постачається, зокрема, до Угорщини. Сійярто назвав це атакою на суверенітет Угорщини.

Він також розкритикував 11-й пакет санкцій, який ЄС готується запровадити проти Росії, через те, що під санкції потраплять вісім китайських компаній.

Наприкінці свого виступу міністр ще раз повторив: доки Україна не виключить ОТР зі списку, Угорщина не може погодитися на жодне рішення ЄС, яке б зажадало нових фінансових та економічних жертв від країн-членів.

Нагадаємо, 15 травня стало відомо, що Угорщина заблокувала 500 млн євро з фонду, що фінансує зброю для України. Гроші мали бути виділені 22 травня, однак через блокування цього не станеться.

4 травня Національне агентство із запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Зауважимо, що дочірня структура цього банку також працює в Україні.