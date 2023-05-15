Угорщина заблокувала виплату восьмого траншу коштів з Європейського фонду миру в розмірі 500 млн євро на озброєння, яке держави-члени Європейського Союзу передають Україні. Про це італійській агенції ANSA повідомило поінформоване джерело, пише «Європейська правда».

Як йдеться в публікації, транш у розмірі 500 мільйонів євро мав бути виділений наступного понеділка, 22 травня, але Будапешт заблокував рішення, нібито вимагаючи гарантій, що Європейський фонд миру не буде використовуватись у майбутньому виключно для допомоги Україні.

Європейський фонд миру – це позабюджетний інструмент загальним обсягом у майже 8 млрд євро. Завдяки цьому фонду ЄС підтримує Збройні сили України в рамках семи послідовних пакетів підтримки, а також багато інших країн, таких як Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Йорданія, Боснія і Герцеговина, Ліван і Мавританія.

На початку лютого Рада Європейського Союзу затвердила останній на сьогодні, сьомий транш військової допомоги для України за кошти з фонду, а також виділення коштів на роботу тренувальної місії ЄС для українських військових. Крім того, на початку травня Рада ЄС ухвалила рішення про виділення одного мільярда євро з Європейського фонду миру в межах своєї ініціативи із забезпечення України артилерійськими боєприпасами.