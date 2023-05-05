Контракти щодо закупівлі боєприпасів мають укласти до 30 вересня

Європейський Союз остаточно ухвалив рішення надати Україні 1 млрд євро для закупівлі боєприпасів для Сил оборони. Про це повідомили у п'ятницю, 5 травня, прес-служба Європейської Ради ЄС.

Грошову підтримку виділять в рамках Європейського фонду миру (EPF). Ухвала є другою частиною угоди щодо військової підтримки України.

«Сьогоднішнє рішення є ще одним важливим кроком для доставки більшої кількості боєприпасів в Україну. Збройним Силам України для захисту українського народу та території потрібна значна кількість боєприпасів. Їм це потрібно швидко. Разом із попереднім рішенням про швидке надання боєприпасів із наявних запасів ми виділяємо 2 млрд євро на ці цілі, доводячи загальну військову підтримку ЄС Україні до 5,6 млрд євро», – повідомив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Угода сприятиме спільним закупівлям боєприпасів і ракет в економічних операторів, заснованих в ЄС або Норвегії. Крім того, виділення 1 млрд активізує виробництво боєприпасів у країнах Європи. У прес-службі Ради ЄС повідомили, що контракти на закупівлю снарядів та ракет для України мають бути укладені до 30 вересня 2023 року в рамках проекту Європейського оборонного агентства (EDA) або в рамках додаткових проектів спільного придбання.

Нагадаємо, першу частину угоди про виділення 1 млрд євро Рада ЄС ухвалила 13 квітня 2023 року. Рішення дозволить ЄС відшкодовувати державам-членам боєприпаси, надані Україні, з наявних запасів протягом періоду з 9 лютого по 31 травня 2023 року.