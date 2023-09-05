Понад 80 громадян Росії, які втратили посвідку на постійне проживання в Латвії у зв'язку з поправками до імміграційного закону і намагалися отримати новий статус постійного жителя, отримали відмову. Про це з посиланням на латвійський портал Delfi повідомляє «Європейська правда».

Як повідомляється, після того, як іспит з державної мови успішно складено або отримано звільнення від іспиту, громадяни Росії мають заповнити анкету. Там є, зокрема, «ідеологічні» запитання про вторгнення Росії в Україну, окупацію Латвії та радянські пам'ятники.

Відповіді на запитання оцінює Служба держбезпеки, яка отримала вже понад 13 тис. анкет від Управління у справах громадянства та міграції (PMLP). Близько 7 тис. осіб уже пройшли перевірку, і СДБ не виявила ризиків у тому, щоб видати їм нову посвідку на проживання.

Однак у більш ніж 80 випадках СДБ виявила ризики, і Управління у справах громадянства та міграції ухвалило рішення відмовити цим заявникам. Перевірки решти тих, хто подав документи, тривають.

Видання нагадує, що ухвалені торік поправки до Закону про імміграцію з 2 вересня 2023 року анулюють автоматичну посвідку на проживання колишніх (не)громадян Латвії, які отримали громадянство Росії після 2003 року. Щоб оформити новий статус постійного жителя ЄС у Латвії, потрібно подати в PMLP низку документів, зокрема документ про володіння державною мовою на рівень від А2 і вище. За даними PMLP, всього під дію нинішньої редакції Імміграційного закону підпадають 25316 громадян Росії, які до цього були громадянами або негромадянами Латвії.

Зауважимо, що як пише Delfi, більшість, або 61% громадян Росії, які записалися на іспит з латиської мови, не склали його з першого разу. Скласти іспит з держмови можна було з 11 квітня по 29 серпня. Усього на іспит з державної мови записалися 13 147 громадян Росії, у тому числі на перший етап навесні – 8462, на другий етап влітку – 4685. Складати іспит прийшов 11301 громадянин РФ, у тому числі на першому етапі – 7383, на другому етапі – 3918. На цей час заяву про перескладання іспиту з державної мови подала 6501 особа.