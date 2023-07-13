У Латвії місцевого жителя оштрафували на 15 500 євро за підтримку Росії у діях проти країни, повідомило «Радіо Свобода» з посиланням на Генеральну прокуратуру Латвії.

У процесі розслідування встановлено, що громадянин Латвії в період з 2017-го по листопад 2022 року надавав інтелектуальну та фізичну підтримку Росії з особистих мотивів та з корисливих міркувань.

Прізвище чоловіка не вказують, як і подробиці справи. У пресрелізі лише сказано, що йому було відомо, що одним із завдань Росії є зміцнення та розширення свого впливу в країнах Балтії та інших країнах Європейського союзу, у тому числі спрямоване проти незалежності, суверенітету та національної безпеки загалом.

Як сказано в повідомленні, обвинувачений, як повідомляється, визнав свою провину, а також «зробив висновки та оцінив неприпустимість та наслідки своїх дій». З урахуванням того, що чоловік майже чотири місяці перебував під арештом у період слідства, прокурор наклав на нього штраф у розмірі 15,5 тис. євро.

Зауважимо, що у Латвії також передбачена кримінальна відповідальність за виправдання війни в Україні.