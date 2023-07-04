Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь ухвалив рішення накласти адміністративний штраф на вчительку математики однієї зі шкіл Дніпра, яка під час онлайн-уроку використовувала російську мову. Про це Кремінь повідомив у коментарі «Радіо Свобода» у вівторок, 4 липня.

За його словами, за результатами державного контролю підтверджено факт порушення: вчителька математики комунального закладу освіти у Дніпрі застосовувала недержавну мову, чим порушила мовне законодавство. Штраф становить 3400 гривень.

«Сподіваюся, що цей випадок стане черговим нагадуванням громадянам України, які здійснюють професійні функції в різних сферах, зокрема освіті, торгівлі, транспорті, про те, що необхідно обов’язково дотримуватися мовного закону. Я як уповноважений із захисту державної мови завжди стоятиму на боці мовних прав громадян України, які в умовах війни вимагають шанобливого ставлення до себе й до своїх мовних прав», – сказав Кремінь.

У квітні цього року в Дніпрі стався конфлікт на мовному ґрунті зі вчителькою, яка, за словами мами однієї учениці, проводячи урок онлайн, користувалася недержавною мовою. Мати учениці зробила їй зауваження. Після цього, за словами жінки, її дитину почали цькувати однокласники, а її саму – видалили з батьківського чату.

Після цього мати поскаржилася директору школи та кільком інстанціям. За її словами, перевірки й виховні заходи у школі провели формально.

Водночас в адміністрації закладу зазначили, що ситуацію з’ясували, факт цькування дитини не підтвердився. Разом з тим, директорка школи та вчителька отримали догани за недотримання мовного законодавства.