Бужанський неодноразово потрапляв у скандали за його антиукраїнську позицію

Антиукраїнський народний депутат від «Слуги Народу» Максим Бужанський вступив у перепалку з ведучим прямого ефіру телеканалу «Київ24» Сергієм Смальчуком, який попросив Бужанського спілкуватися українською мовою. Також скандальний нардеп не відповів на гасло «Слава Україні», про що свідчить запис ефіру від середи, 31 травня.

Максим Бужанський не відповів на привітання журналіста «Слава Україні», довго мовчавши, а потім сказавши «Так, слава Україні» замість «Героям слава». На прохання Сергія Смальчука говорити в телеефірі українською мовою, Бужанський розізлився та заявив, що говоритиме так, як хоче.

«Відповідно до 10 статті Конституції, державна мова – українська, а держава гарантує свободу й розвиток інших мов», – сказав Бужанський.

Потім нардеп заявив, що в Україні є багато російськомовних українців, зокрема і в Силах оборони. Водночас ведучий підкреслив, що Бужанський не є звичайним цивільним українцем, а, першочергово, держслужбовцем, який зобов'язаний говорити українською мовою згідно із законом. Наприкінці розмови Максим Бужанський відключився від ефіру, заявивши, що йому нібито немає про що спілкуватися з Сергієм Смальчуком. У партії, до якої належить нардеп, інцидент не прокоментували.

Зазначимо, Сергій Смальчук неодноразово критикував Максима Бужанського за його антиукраїнську позицію. Зокрема журналіст звернув увагу на те, що Бужанський став єдиним депутатом Верховної Ради, який проголосував проти запровадження 8 травня Днем перемоги над нацизмом.

Нагадаємо, Максим Бужанський, який залишається народним депутатом керівної партії «Слуга Народу», регулярно демонструє свою проросійську та антиукраїнську позицію. Зокрема, ще у 2020 році Бужанський відмовився вшанувати пам’ять героїв Небесної Сотні. Усі присутні у Верховній Раді депутати, журналісти та інші підвелися, щоб вшанувати полеглих, окрім нардепа. У коментарі «Радіо Свобода» Бужанський пояснив, що не підвівся, аби вшанувати загиблих героїв Небесної Сотні, оскільки він проти вшановування лише частини загиблих на Майдані.

Раніше Максим Бужанський також фігурував у кількох скандалах. Зокрема, він обізвав журналістку NV Ольгу Духніч «тупою вівцею», облаяв батьків учнів однієї зі шкіл Дніпра і закликав їх самостійно купити кришки від каналізаційних люків для шкільного подвір’я, а не вимагати це від влади. На початку грудня 2020 він побився з колегою по партії Гео Леросом.