

Цитата дня «Недобиткам так званого "російського світу", які вважають, що в українських ефірах мають право розмовляти на "русскам", не місце не лише на телебаченні, але і в політиці, і в Україні. Вся проросійська сволота, яка 30 років ґвалтувала і зраджувала країну, має і буде під корінь зачищена і викинута звідусіль як токсичний московський непотріб».

Секретар РНБО Олексій Данілов, 2 червня 2023 року



Секретар РНБО Олексій Данілов відповів на чергову скандальну заяву нардепа від «Слуги Народу» Максима Бужанського. В ефірі телебачення Бужанський відмовився розмовляти українською, почав апелювати до Конституції і «російськомовних бійців ЗСУ», а потім образився і відключився від ефіру. Данілов у відповідь заявив, що недобиткам «російського світу» не місце в Україні, а «вся проросійська сволота має бути під корінь зачищена».