Загалом Латвія передала 74 машини на потреби українців

Латвія передала Україні 66 машин, які конфіскували правоохоронці у нетверезих водіїв. Країна передає авто згідно із законом про підтримку цивільних українців, повідомило у неділю, 4 червня, видання Delfi з посиланням на Державне агентство застави Латвії.

За даними агентства, 66 автомобілів, конфіскованих у нетверезих громадян Латвії, безоплатно передали Україні. Передача відбувається в межах латвійського законодавства.

«Відповідно до закону «Про підтримку цивільного населення України», транспортні засоби Латвійської Держави можуть безоплатно передаватись у власність уряду України з метою сприяння запобіганню наслідкам надзвичайної ситуації, пов’язаної з бойовими діями в Україні. та підтримати українське суспільство. Це один зі способів допомоги Латвії Україні в боротьбі з російською агресією», – повідомило видання.

За 3 червня латвійські правоохоронці затримали 17 водіїв напідпитку. Щодо них порушили чотири адмінсправи та 13 кримінальних проваджень. У п'ятьох водіїв, які відмовилися проходити тест на алкогольне сп'яніння, конфіскували машини.

Нагадаємо, перша передача автомобілів нетверезих водіїв відбулася у березні 2023 року. Тоді Латвія передала вісім машин, які були скеровані на Кіровоградщину. Сумарно Латвія передала 74 автомобілі для цивільного користування.