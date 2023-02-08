Міністр фінансів Латвії Арвілс Ашераденс запропонував внести поправки до закону та дозволити безоплатно передавати Україні автомобілі тих, у кого вони були конфісковані за кермування у нетверезому стані. Про це повідомила генеральна директорка Служби державних доходів країни Ієва Яунзема.

У Латвії конфісковані у пʼяних водіїв автомобілі, продають на організованих Службою держдоходів аукціонах за досить низькими цінами.

Через це місцеві жителі мають високий інтерес до подібних машин, тому що власником може стати той, хто з усіх охочих просто запропонує найбільшу суму.

З початку російського вторгнення в Україну Латвія активно підтримує Київ у гуманітарній та військовій сферах, а також закликає до цього інші країни Європи.