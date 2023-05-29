Сигарети передали представникам восьми військових частин Збройних сил України

Зі Львівщини на потреби Збройних сил України передали конфісковані сигарети на майже 10 млн грн. Йдеться про 330 тис. пачок. Про це у понеділок, 29 травня, повідомили у прокуратурі Львівської області.

Сигарети вилучили та арештували під час проведення обшуків у межах кримінального провадження за фактом придбання, зберігання та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів.

У подальшому слідчий суддя відповідно до вимог ст. 100 КПК України, за участі учасників кримінального провадження, надав дозвіл органу досудового розслідування передати конфісковані сигарети на потреби армії. Відтак тютюнові вироби передали представникам восьми військових частин Збройних сил України.

Наразі у кримінальному провадженні провели всі слідчі дії, вирішується питання про закінчення досудового розслідування, обвинувальний акт мають скерувати до суду. Досудове розслідування здійснюють детективи ТУ БЕБ у Львівській області.