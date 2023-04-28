Правоохоронці вилучили незаконний товар на 90 млн грн

Під час обшуків у Львівській та Київській областях співробітники Бюро економічної безпеки викрили міжнародний канал постачання електронних цигарок з підробними акцизами. Незаконний товар привозили з країн Далекого Сходу, повідомили у п'ятницю, 28 квітня, у прес-службі БЕБ.

До незаконного імпорту електронних сигарет причетна група осіб, серед яких присутні службові особи однієї з компаній. Вони налагодили постачання нелегальних сигарет на території Львівщини та Київщини з Далекого Сходу.

«З продукції не було сплачено податки та збори в особливо великих розмірах. Надалі електронні сигарети, з марками акцизного податку, які мають явні ознаки підробки, незаконно зберігалися у складських приміщеннях та продавалися на території України за готівку», – повідомили у прес-службі БЕБ.

Під час проведення 15 обшуків правоохоронці виявили на складах на Львівщині та в Києві майже 300 тис. пачок електронних сигарет без акцизів, а також приблизно 10 тис. підроблених акцизних марок. Співробітники БЕБ також вилучили обладнання для зміни пакування та зміни дати виробництва на сигаретах, документацію та готівку на 500 тис. грн. За попередніми підрахунками правоохоронців, сума вилученої продукції оцінюється приблизно у 90 млн грн.