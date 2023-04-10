Нелегальні сигарети конфіскували за рішенням суду і передали ЗСУ

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) передали у військові частини ЗСУ 25 тис. пачок сигарет, вилучених під час обшуків на складі підприємства на Львівщині.

Як розповіли у понеділок, 10 квітня, у теруправлінні БЕБ, 25 000 пачок тютюнових виробів відомого українського виробника без марок акцизного збору вилучили під час обшуків складського приміщення на території Львівщини. Вартість вилученої партії становить понад 1 млн грн.

Cигарети вилучили під час обшуків на складі на Львівщині

У справі вже завершили розслідування та передали на розгляд суду. Суд виніс рішення про передачу конфіскованих сигарет на потреби ЗСУ.