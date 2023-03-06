За попередніми підрахунками, компанія не сплатила 85 млн грн податків

Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про перші результати обшуків на Винниківській тютюновій фабриці.

«Надійшли перші результати обшуків у відомого виробника сигарет. На складі виробника знайшли 1,6 млн пачок сигарет без акцизної марки. В податках – це 85 млн грн. Очікуємо на розповідь про те, як виробник ось-ось збирався продати тютюн виключно через мережу дьюті-фрі», – написав Гетманцев у Telegram ввечері 6 березня.

Нагадаємо, 6 березня Бюро економічної безпеки України повідомило про обшуки на території тютюнової фабрики у Львівській області через підозру у виготовленні тютюнових виробів без марок акцизного податку. Цього ж дня низка ЗМІ поширили заяву від прес-служби Винниківської тютюнової фабрики про обшуки на підприємстві. У лютому Данило Гетманцев заявив, що Винниківська тютюнова фабрика поступово переходить у «біле» поле і під час повномасштабної війни збільшила відрахування податків.

Цього разу він інакше прокоментував результати обшуків: «Так розвінчується міф про сірого виробника, який вирішив вийти в білу. Хлопці, ви невиправимі».

Додамо, що у жовтні 2021 року на Винниківській тютюновій фабриці вже проводились обшуки слідчі Державного бюро розслідувань. Тоді ішлося про розслідування спроби контрабанди в ЄС сигарет на суму 27 млн грн. У 2021 році розслідування аналітичного агентства «Кантар Україна» показало, що Винниківська тютюнова фабрика виробляє 62% нелегальних сигарет з маркуванням Duty Free.