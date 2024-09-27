Обидва обвинувачені залишаться під вартою

У Польщі 23-річного громадянина України Максима Л. і 30-річного громадянина Білорусі Владислава П. засудили до тюремного ув'язнення і штрафу за шпигунство на користь Росії. Вирок виніс Люблінський воєводський суд у четвер, 26 вересня.

Як повідомляє Wnp.pl, з січня по березень 2023 року підозрювані встановили приховані камери вздовж залізничних шляхів, якими перевозили військову та гуманітарну допомогу в Україну. До завдань групи також входило спостереження за морськими портами в Ґдині, Ґданську, аеропортом в Ясьонці та залізничним вокзалом у Жешуві.

«Люблінський суд засудив Максима Л. до шести років позбавлення волі й штрафу в розмірі 15 тис. злотих за участь в організованій групі з метою вчинення злочинів проти Республіки Польща, шпигунство на користь Російської Федерації й зберігання канабісу. Владислав П. за участь у групі та шпигунство був засуджений до двох років і 10 місяців позбавлення волі та штрафу в розмірі 10 тис. злотих. Підсудні також повинні сплатити по п’ять тис. злотих до Фонду допомоги жертвам», – ідеться в повідомленні.

Як зазначив суддя Мирослав Бжозовський, що розглядав справу щодо шпигунів, організована злочинна група на чолі з невстановленою особою, на ім'я Андрій, збирала інформацію для визначення типу та обсягу допомоги, що надходила в Україну. Суддя зазначив, що обвинувачені діяли з метою отримання матеріальної вигоди.

Вирок суду ще не є остаточним, його можна оскаржити в апеляції. Обидва обвинувачені залишаться під вартою.

Wnp.pl з посиланням на розслідування Агентства внутрішньої безпеки, проведене під наглядом Люблінського регіонального відділу Національної прокуратури, повідомляє, що 16 громадян України, Білорусі та Росії брали участь у діяльності іноземної спецслужби, а саме 5-ї Служби оперативної інформації та міжнародних контактів Федеральної служби безпеки Російської Федерації, спрямованої проти Польщі. Група діяла щонайменше з січня по червень 2023 року, зокрема, у Білій Підляській, Холмі, Медиці, Перемишлі, Ряшеві та Гданську. Підозрювані, серед яких Максим Л. та Владислав П., були затримані в різних місцях Польщі в період з 3 березня по 1 серпня 2023 року.